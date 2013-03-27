日本已公布经济指标--2013/3/27

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 持平 r -1.0% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.6% -0.5% 3月28日 -0.6% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.2% -0.2% 3月28日 -0.4% 工业生产(m/m) 1月 +0.3% r +2.4% r 3月28日-29日 +2.6% 失业率 1月 4.2% @ 4.3% -@-r 3月28日-29日 4.2% 贸易收支(亿日圆) 2月 逆差7,775 逆差16,294 4月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 +2.4% -0.7% 3月28日-29日 +0.2% 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。