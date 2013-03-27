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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 10:17 BJT

韩国已公布经济指标--2013/3/27

经济指标                     时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                  据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)     第四季        +0.3%  @-r           +0.0%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      2月        +1.4%                +1.5%              3月31日     +1.8%
 工业生产(m/m)                 1月        -1.5%  @-p           +1.6%  @-r         3月28日     +0.2%
 失业率                        2月         3.5%  @              3.2%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)              2月     顺差20.0  r           顺差4.8  r            4月1日        --
 
 注：p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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