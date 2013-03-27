澳新汇市：澳元贸易加权指数窜升至28年高位，有望上探重要技术位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
澳元涨势部分反映出澳洲利率将会持稳，而其他主要国家将保持超宽松政策或计划进一步放宽政策的前景。
欧洲金融困境也彰显出澳洲AAA评级债券相对安全的特点，澳洲央行周三报告也强调了这一点。
澳洲央行在半年一度的金融回顾报告中，明确给予国内银行体系以健康评价，并认为家庭有能力偿还债务。
所有这些因素都帮助澳元兑美元持坚，报1.0480美元，接近隔夜触及的两个月高位1.0497。交易员称，在升到1.0530之前有大量期权障碍，可能暂时阻挡澳元涨势。
新西兰元兑美元 也一度涨到一个月高位0.8396美元，之后持稳在0.8390左右。
新西兰元人气正面，因此前恒天然上调对向奶农付款的预估。
澳元兑日圆 亦上涨，报99.03日圆，有报导称日本央行或将采取新的债券购买目标，也许最快就在下周。
欧元兑澳新货币承压。欧元兑澳元 跌至1.2258澳元，之前一度触及去年11月以来最低点1.2225澳元。
欧元兑新西兰元跌至七个月低点1.5306新西兰元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/程琳; 审校 张荻/张若琪)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。