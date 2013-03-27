台湾债市动态：未脱整理格局，观望欧洲局势与台湾央行决议

路透台北3月27日 - 台湾债市殖利率周三盘初未脱整理格局，美债走势未见突破，再加上市场对长券后市看法保守，令交易商倾向在小区间内冲销，并静待国际金融局势的进一步发展。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 等待周四的台湾央行理监事会议召开，留意总裁彭淮南对未来景气与物价走势的看法。

* 虽然第二季长债供给量较第一季减少，下半年料更低，但投资盘仍未在次级市场表态。需等待长券的后续标售，才能确认殖利率曲线后端的弹升格局是否终止。

* 因交易商日前操作亏损，交易员仍处于停权状态，季底作帐行情料不明显，低量狭幅盘整格局可能会持续至本月底为止。

以下为最新相关报导链接：

* 美国公债价格周二上涨，盘中交投淡静且反复，因对塞浦路斯银行业问题的担忧持续，给市场带来避险买盘，盖过经济数据改善的影响。［ID:nL3T0CI32S］

* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，美国1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。［ID:nL3T0CI3HM］

* 塞浦路斯银行业接到命令，在周四之前继续停业，而且即便到那时，也将要遵守资本管制规定，以免储户将银行库存现金一提而空。不过有关资本管制的规定到现在仍未宣布。民众通过上街抗议来发泄自己的愤怒，他们在得知自己存款的命运后感到绝望。［ID:nL3T0CI3J0］

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R为1.00%-1.05%；102/6为1.30%-1.33%