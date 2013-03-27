更新版 1-《中国重要政经日程》--3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(新增日程)
============================今日重要政经日程=======================
3/27（三）
* 第五届金砖国家峰会继续在南非德班举行，中国中国家主席习近平将于北京时间下午6点在峰会发表讲话。
* 国务院台湾事务办公室上午10时在北京举行新闻发布会例会。
2013年基金业年会在北京举行。
============================近日重要政经日程=======================
3/28（四）
* 晨星(中国)2013年度基金奖颁奖典礼2013年基金投资策略论坛在上海举行。
3/29(五）
* 2012年度中国基金业明星基金奖颁奖典礼、明星基金论坛在北京举行。
3/30（六）
* 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼在北京举行。
3/31（日）
* 中山大学岭南学院与财新传媒共同主办的“第二届岭南论坛”在广州举行。
4/6（六）
博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。
4/10(三)
中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航; 审校 沈燕)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。