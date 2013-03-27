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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 10:08 BJT

更新版 1-《中国重要政经日程》--3月27日

(新增日程)

============================今日重要政经日程=======================

3/27（三）

* 第五届金砖国家峰会继续在南非德班举行，中国中国家主席习近平将于北京时间下午6点在峰会发表讲话。

* 国务院台湾事务办公室上午10时在北京举行新闻发布会例会。

2013年基金业年会在北京举行。

============================近日重要政经日程=======================

3/28（四）

* 晨星(中国)2013年度基金奖颁奖典礼2013年基金投资策略论坛在上海举行。

3/29(五）

* 2012年度中国基金业明星基金奖颁奖典礼、明星基金论坛在北京举行。

3/30（六）

* 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼在北京举行。

3/31（日）

* 中山大学岭南学院与财新传媒共同主办的“第二届岭南论坛”在广州举行。

4/6（六）

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航; 审校 沈燕)

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