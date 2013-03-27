台湾汇市动态：台币早盘陷区间整理，消息面缺乏由实质抛补撑盘

路透台北3月27日 - 台币兑美元 周三早盘缺乏明确交投方向，由于隔夜国际金融市场表现平平，没有进一步的消息面指引，使得投资人交投较为清淡，但疑似部分对欧洲区存有疑虑的零散欧元资金撤出，在亚洲寻求新的投资标的，台币在部分外商汇入后于区间微微趋升，但量能不高。

汇银人士认为，虽然欧元区资金溢散对欧元外的风险资产有提振效果，但美国亮丽经济数据令美元指数 持坚不坠，台币仍将在区间盘整。

台币早盘实际成交区间较上日微微偏升，集中交投区间落在29.830-29.850，上日在29.840-29.880间；上日央行作价收于29.891。

交易员观察市场最新动态：

* 部分外资暂站在美元卖方

* 美元买方组成分散，外资及进口商均有，似以部位调节为主

* 出口商暂未见大量现身

* 美经济数据支撑美元强势

* 市场仍以观望为主，下月初或重拾动能

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.830-29.880

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