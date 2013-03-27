台湾汇市动态：台币早盘陷区间整理，消息面缺乏由实质抛补撑盘

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透台北3月27日 - 台币兑美元 周三早盘缺乏明确交投方向，由于隔夜国际金融市场表现平平，没有进一步的消息面指引，使得投资人交投较为清淡，但疑似部分对欧洲区存有疑虑的零散欧元资金撤出，在亚洲寻求新的投资标的，台币在部分外商汇入后于区间微微趋升，但量能不高。
汇银人士认为，虽然欧元区资金溢散对欧元外的风险资产有提振效果，但美国亮丽经济数据令美元指数 持坚不坠，台币仍将在区间盘整。
台币早盘实际成交区间较上日微微偏升，集中交投区间落在29.830-29.850，上日在29.840-29.880间；上日央行作价收于29.891。
交易员观察市场最新动态：
* 部分外资暂站在美元卖方
* 美元买方组成分散，外资及进口商均有，似以部位调节为主
* 出口商暂未见大量现身
* 美经济数据支撑美元强势
* 市场仍以观望为主，下月初或重拾动能
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.830-29.880
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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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