路透基点：统一企业中国控股1亿美元贷款案启动--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透3月26日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，统一企业中国控股的1亿美元五年期贷款案已经启动，采取银团贷款形式。
一如此前报导，澳新银行(澳盛银行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和日本三井住友银行担任牵头行和簿记行。
该批定期贷款(先前报导为循环贷款)利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。
各家银行被邀请分三个层次参贷。承贷3,000万美元或以上的银行获得25个基点的最高费用，获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行以及承贷1,000-1,900万美元的银行分别获得15个基点与10个基点的最高费用。
这笔无担保贷款有四年的宽限期，随后每隔半年共分三次偿还，其中前两次分别偿还贷款总额的30%，第三次偿还40%。
银行答复期限截止到4月19日。
贷款所筹资金将作为营运资本。
统一企业中国控股在2012年7月签署了一笔1.7亿美元五年期无担保循环贷款协议，利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点，最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。
借款方为台湾统一企业的香港上市分支。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。