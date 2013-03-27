路透基点：统一企业中国控股1亿美元贷款案启动--RLPC

路透3月26日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，统一企业中国控股的1亿美元五年期贷款案已经启动，采取银团贷款形式。

一如此前报导，澳新银行(澳盛银行)、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行和日本三井住友银行担任牵头行和簿记行。

该批定期贷款(先前报导为循环贷款)利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。

各家银行被邀请分三个层次参贷。承贷3,000万美元或以上的银行获得25个基点的最高费用，获得牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行以及承贷1,000-1,900万美元的银行分别获得15个基点与10个基点的最高费用。

这笔无担保贷款有四年的宽限期，随后每隔半年共分三次偿还，其中前两次分别偿还贷款总额的30%，第三次偿还40%。

银行答复期限截止到4月19日。

贷款所筹资金将作为营运资本。

统一企业中国控股在2012年7月签署了一笔1.7亿美元五年期无担保循环贷款协议，利率为较两个月、三个月或六个月Libor加码105个基点，最高费用为25个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。