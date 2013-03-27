台湾经济：经建会建议放宽陆资在自由经济示范区投资限制

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透台北3月27日 - 台湾经济建设委员会(经建会)主委管中闵周三指出，将比照外资，放宽陆资在自由经济示范区投资制造业的规定，若陆资投资服务业，则适度放宽至参照WTO(世界贸易组织)的承诺。
管中闵并在记者会中称，放宽大陆人士在自由经济示范区洽商的审查。台商所得若汇回示范区进行实质投资予以免税。商品进出方面，外销百分之百、内销百分之十免征营业所得税。
经建会规划的自由经济示范区第一阶段以基隆港、台北港、苏澳港、高雄港与台中港，加上桃园航空城为主。
他并指出，示范区内外国人若不涉台币的金融需求，由金融机构的境外分行(OBU)提供服务。
此前经建会即表示，自由经济示范区将以高端服务业为主，并以促进服务业发展的制造业为辅，以推动国际医疗、智慧运筹、农业加值运销及国际产业合作等领域。 该方案将试行优于WTO的开放项目。(完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。