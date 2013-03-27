台湾经济：经建会建议放宽陆资在自由经济示范区投资限制

路透台北3月27日 - 台湾经济建设委员会(经建会)主委管中闵周三指出，将比照外资，放宽陆资在自由经济示范区投资制造业的规定，若陆资投资服务业，则适度放宽至参照WTO(世界贸易组织)的承诺。

管中闵并在记者会中称，放宽大陆人士在自由经济示范区洽商的审查。台商所得若汇回示范区进行实质投资予以免税。商品进出方面，外销百分之百、内销百分之十免征营业所得税。

经建会规划的自由经济示范区第一阶段以基隆港、台北港、苏澳港、高雄港与台中港，加上桃园航空城为主。

他并指出，示范区内外国人若不涉台币的金融需求，由金融机构的境外分行(OBU)提供服务。