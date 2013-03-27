更新版 1-突发新闻：台湾中部规模6.1地震为今年最大，尚未有伤亡传出

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
* 台湾中部发生规模6.1地震，日月潭震度6级
* 日月潭警局称未接获灾情通报
* 气象局指为今年最大地震，金融市场如常交易 (新增更多细节)
路透台北3月27日 - 台湾中部周三上午发生规模6.1地震.台湾知名观光景点--南投日月潭警局周三对路透表示，尚未接获地震造成的灾情，也没有接到人员伤亡的通报。
依据台湾中央气象局的地震报告，今日上午10:03，台湾发生规模6.1地震，震央在中部的南投仁爱乡，深度约15.4公里。各地震度以日月潭最大，达到6级；南投市、台中市雾峰以及彰化县员林则有5级。台北市的震度虽只有2级，但建筑物也产生明显摇晃。
“到目前为止没有人伤亡，只有水管破裂而已。”日月潭派出所一名警员说。
地震预报中心主任郭铠纹称，此为今年最大的地震，震央位在921地震余震的密集带，预判为未露出地表的盲断层。
地震未对金融市场交易造成影响，本地时间10:47，台股大盘加权股价指数 涨0.35%，报7,883.51点。
台湾在1999年9月21日发生规模逾7的大地震，震央也位在南投的集集，当时造成逾2,000人死亡，超过50,000间房屋全倒，乃台湾近年来伤亡损失最惨重的天灾。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。