《中港个股焦点》中信证券将以资管与衍生品交易为重点，剑指国际化发展新方向

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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**抢占香港市场**
券商已经开始扩大产品种类，因预期中国政府将进一步放宽市场管制。当局计划最早在今年推出债券期货和股票期权等衍生品。
随着中国券商在本土以外开展业务，香港很快便成为了主战场。
根据Greenwich Associates的一项研究显示，机构支付给券商的亚洲股票佣金中，逾40%源自香港和中国的股票交易。
海通证券 和光大证券 等多数中国大型券商已经在香港设立了业务部门。
中信证券最近在香港开设了机构经纪业务，为全球对冲基金服务，与瑞银集团 和花旗集团 等银行展开竞争。
中信证券也打算在香港扩大衍生产品，这一领域目前由法国巴黎银行 和高盛等西方银行占据主导，其中仅高盛一家去年的获利就超过中国114家券商的获利总合。
中信证券在能够与全球同行抗衡之前还有很长的路要走，但其进入衍生品等新业务领域，将在北京进一步放松资本市场管控时，在国内市场获得关键的优势地位。
湘财证券分析师连端清表示,中信证券将无法挑战西方银行在该领域的主导地位，但此举能让该公司积累经验。这将使得中信证券在国内衍生品市场进一步松绑时抢占先机。
中国监管机构最近允许券商扩大融资融券及进行做空业务，而且很快会允许他们发行公募基金，并在新生的场外股票市场充当做市商。(完) (编译 洪曦/侯向明/王翔琼; 审校 李春喜/丁琦)
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