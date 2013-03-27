中国金属：中国废铜进口商减少订单，因海关加强监管

路透香港3月27日 - 交易商指出，自从3月初中国海关加强查验后，中国的低品位废铜进口商已将订单大砍超过两成；中国当局为抑制污染，已对废金属进口设下阻碍。

中国海关总署官网指出，对进口固体废物的监管将为期10个月，重点打击对象包括走私禁止进口的工业废物及不符合环境控制标准的进口固体废物，但并未说明10个月期满后的进一步措施细节。

“这个月订单已经减少，”一国际贸易公司的一名不愿具名交易商称。“广东省进口商的订单掉得最多。”

广东省是中国低品位废铜进口商的大本营，去年中国进口废铜490万吨，广东省进口近40%，其中多数为低品位废铜。

交易商称，订单减少，应会降低中国第二季废铜进口数量。他并未估算降幅，但表示他公司的低品位废铜订单已减少逾20%。

安泰科分析师杨长华指出，废铜供应减少，可能提高精炼铜的消费，迫使精炼金属生产商购买更多原枓，以取代废铜。

杨长华表示，生产商最快4月将开始购买更多精炼铜，以取代废铜，杨长华估计，广东省一年有50万吨以上的精炼铜产能是依赖进口。

若中国需求增加，可能有助消化今年国际铜市的小幅供应过剩，支持国际铜价 。

交易商表示，海关监管不是新措施，但广东省海关已经加强执法，并禁止好几批货品进入。

一家欧洲供应商的交易员表示，公司在广东省的客户已经要求不要运付合约议定的货品，因为品位无法再通过海关检测。

交易商表示，广东省的进口商可能转而订购昂贵的高品位废铜，但国际市场供给稀缺，将使采购受限。

杨长华表示，发达国家经济放缓，导致重建房屋等活动减少，高品位废铜来源也缩小。