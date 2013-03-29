《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(3月25-29日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国国家主席习近平表示，要用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作，朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进。

--新上任的中国国务院副总理张高丽表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。 --国务院召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。 --北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青预计，今年宏观经济将保持平稳，上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。 --中国1-2月份全国规模以上工业企业实现利润7,092亿元人民币，比去年同期增长17.2%。 --距离中国上一轮的分税制改革已经过去近20年，尽管新任财长楼继伟曾是上一轮改革的参与者与推动者，但在眼下财政收支矛盾加剧，赤字规模有增无减的背景下，期待中国很快开始新一轮大规模的财税改革并不现实。 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)一项研究显示，中国经济增长正面临越来越多的阻力；由于生产率下滑和人口老龄化，经济增长在未来几年中有可能急剧减速。 --中国国务院发布机构改革和职能转变的任务分工计划,对今后五年内的72项任务做出布置，其中明确提出将于2014年6月底前出台不动产登记条例。

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--中国银监会网站刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产。 --上海证券报报导，有关部门正在研究中小企业私募债框架，拟允许发行人将持有的上市公司股份用于所发债券增信，并依据约定条件将上市公司股份与私募债券交换，而非仅限于发行人自身股份。

--中国银监会发布的数据显示，截至2月末大型商业银行的总资产、总负债的同比增速降至个位数，大幅低于股份制商业银行和城市商业银行的资产负债增速。 --中国2月银行代客结售汇顺差自1月天量回落，但仍处于较高水平，且当月代客远期结售汇仍为净结汇。市场人士称，这显示当前市场仍处于单向结汇状态，企业对于人民币的升值预期并未改变，而短期内资金仍将呈现净流入。 --中国证券报报导称，中国银监会日前要求大型银行特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业及五类重点企业的风险暴露，具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大行业，以及快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头举债借款型、高财务杠杆型、私募基金包装型等五类企业。 --为控制金融机构风险及不良贷款上升、筑严影子银行关联业务风险防火墙，中国银监会近日发文约束农村中小金融机构，命其要从严控制平台贷款，监管及检测类贷款余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。并规定村镇银行和农信社不得购买信托产品。 --去年开始的利率市场化已令中国银行业承压，而银监会重手规范理财资金等影子银行业务，更是被视为业内的最新利空。去年四大国有银行业绩增速已然创出上市来新低，随着息差继续回落和拨备释放利润空间缩小，今年其净利增速甚至有可能进入“个位数”时代。

--全球总资产规模最大银行--中国工商银行 去年净利按年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，并略优于市场预期。该行在承认利率市场化令其今年上半年息差承压的同时，并强调将从资产持有大行向资产管理大行转变。 --以市值计中国第二至第四大银行公布去年业绩，三大国有银行利润虽仍维持两位数增长，但年度增速均创下上市以来的新低。而随着利率市场化影响的加剧，作为中资银行最主要利润来源的净息差今年恐仍将下行。

--以资产计中国第五大银行--中国交通银行 董事长胡怀邦称，计划今明两年内将非信贷资产占比提升至50%，并申请成为首批实施资本管理高级法试点银行，而与第二大股东汇丰银行的合作将深化并建立起战略合作的高层协调机制。

--按市值计全球最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司 去年净利同比下降40%，主要受累于资本市场持续低位运行，导致投资收益率下降和资产减值损失增加；不过因发行次级债，其偿付能力明显提升。 --中国第三大寿险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 去年净利下降近四成，今年将注重可持续价值成长，不盲目追求规模扩大。公司高层还表示，在去年底增发融资逾百亿港元后，公司今年没有再融资方面的安排。 --中国最大券商--中信证券股份有限公司 2012年全年实现净利42.37亿元人民币，同比下降66.31%；主要是类似2011年处置华夏基金股权获得一次性投资收益的情况不再出现。

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--伴随中国成品油价年内首次下调，国家发改委并公布新的成品油价格形成机制，向市场化方向又迈出重要一步。市场人士认为，新机制基本符合市场预期，与国际原油价格更加接轨，且调价透明度增强，此举料将给中国大型石油公司业绩提供利好。 --中国房地产市场调控已实施三年有余，最近推出的“新国五条”严厉程度进一步升级，中国国土资源部副部长胡存智针对此表示，当前应总结限购等行政手段的成功经验，适时将调控向经济手段转化，建议从第三套房开始征收不动产的调节税。 --国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省25日率先出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。 --中国证券报报导称，一份旨在增强中国航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的海运发展战略正在有关部门研究之中。战略对航运企业未来的发展方向和目标提出指导意见，其中或包括调整航运企业税收向国际化接轨，以及建立海运发展专项基金等扶植政策。 --中国国家发展和改革委员会在网站刊登分析文章称，从需求看中国粗钢产量已经进入平台期，其他国家和地区尚未形成颇具规模的消费能力，全球铁矿石供大于求的格局已经形成；但因铁矿石供给弹性大于需求弹性，供需双方还存在一定的短期博弈空间。 --亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 高层称，公司将继续收购海外油气资产，以增强整体盈利能力，而母公司持有的油砂和页岩气资产也是潜在收购选项之一。