日本债市：公债价格上扬，10年券收益率齐平近10年低位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.035% 五年期公债 0.115% +0.0 0.115% 10年期公债 0.525% -1.5 0.540% 20年期公债 1.450% -1.0 1.460% 30年期公债 1.605% +1.5 1.590% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.83 +0.04 145.79 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIA RYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/E URCN] 美国现货公债 英国公债市场 [G B/CN] 伦敦美债 东京美债 [US /TCN] 日本公债市场 中国债市 [C N/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN -CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EU BMK=> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 程琳/张明钧)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。