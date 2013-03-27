《中国企业债发行日程表》--3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 闽西兴杭 12 6 6.20% AA 3/26-3/28 中投证券 国资投资经营公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 漳州城建 12 7 6.60% AA 3/26-3/28 中银国际 投资开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 北京市朝阳区 16 7 *5.25% AAA 3/27-3/29 中信建投证券 国资经营管理中心 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 深圳龙岗区 10 6 6.18% AA 3/27-4/1 平安证券 投资管理公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) 中银国际证券 =================================================================================== 泰州三福 7 6 *6.90% AA- 3/27-4/2 中信建投证券 船舶工程公司 (附第三年末投资者选择权/中海信达担保提供再担保) =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记区间5.70%-6.70% AA 推迟发行 中信建投证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。