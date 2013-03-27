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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 17:44 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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闽西兴杭       12      6          6.20%         AA         3/26-3/28   中投证券
国资投资经营公司      (第3-6年每年末偿还25%本金)
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漳州城建       12      7          6.60%         AA         3/26-3/28   中银国际
投资开发公司      (第3-7年每年末偿还20%本金)
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北京市朝阳区   16      7         *5.25%         AAA        3/27-3/29   中信建投证券 
国资经营管理中心         (第3-7年每年末偿还20%本金)
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深圳龙岗区     10      6          6.18%         AA         3/27-4/1    平安证券
投资管理公司           (第3-6年每年末偿还25%本金)                      中银国际证券
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泰州三福        7      6         *6.90%         AA-        3/27-4/2    中信建投证券
船舶工程公司   (附第三年末投资者选择权/中海信达担保提供再担保)
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新乡投资集团    9      7   簿记区间5.70%-6.70%  AA         推迟发行    中信建投证券
                      （第3-7年末每年偿还20%本金）   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)

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