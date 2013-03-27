中国将向南非提供贷款用于修缮铁路

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南非德班3月26日 - 一名熟知交易协议的消息人士称，中国国家开发银行已同意向南非国家交通运输集团有限公司(Transnet) 提供至多50亿美元，用于修缮年久失修的铁路。
路透记者看到的一份协议复印件显示，中国将在未来五年提供总计约50亿美元的“金融和非金融援助”。
这位要求不具名的消息人士周二表示：“数字或上下有所变动，但这是一笔贷款。这笔钱将用于铁路基础设施。”
Transnet表示，公司已与中国达成合作协议，但否认涉及50亿美元的贷款。
Transnet表示：“今日的协议不涉及任何贷款。”
金砖国家领导人峰会周二在德班召开，此次的目标是帮助发展非洲经济。
Transnet曾表示，公司计划在未来7年投资至多3,000亿兰特(323亿美元)用于扩建铁路、港口和运输管道，增加南非大宗商品的出口。 (完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。