券商观点：大华继显料成品油价改有助中石化炼油获利，中石油暂时仍见红

路透香港3月27日 - 券商大华继显称，中国实行成品油价格形成机制改革并调整油价后，国内炼油商的获利能力增强，当中以中国石化 得益最大，惟料中国石油 的炼油业务暂时仍然处于亏损状态。

中国国家发改委周二在宣布年内首次调降成品油价格同时，并出台成品油价格机制完善方案，包括缩短调价周期、取消4%调价幅度限制等。这标志着中国成品油市场化又向前迈进一步。

大华继显分析师石燕在给予客户的电邮中称，是次价改为市场期望已久，相信有助于炼油商大大降低获利风险，因为除特殊情况需要国务院的批准之外，国内成品油价基本能够跟随原油价达至一定升幅而自动调整，可以说政府不再干预。

“国内燃油价格将会更加紧贴原油价格变动。”她说，“这会提高燃油价格调整的透明度，并让公众对价格变动更加容易理解。”

不过她指出，发改委今天起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币，以现时进口原油价每桶109美元计，中石化仍能获取每桶2美元的炼油毛利，惟中石油的炼油业务仍处于亏损状态，大约每桶蚀5美元。

亚洲最大炼油商--中石化去年净利同比下降12.8%，主要受累于炼油业务持续亏损以及化工利润大跌； 按市值计全球第二大油气生产商--中石油亦继续受到停滞不前的价改阴霾所笼罩，去年净利同比下降13.3%，也是2008年金融海啸以来表现最差。

中石化H股周三早盘曾涨2.2%，香港时间10:54，该股升1.91%，报9.09港元；其A股亦升1.61%，报7.56元人民币。中石油H股及A股分别升1.57%及0.23%，报10.34港元及8.85元人民币。（完）