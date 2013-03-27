券商观点：大华继显料成品油价改有助中石化炼油获利，中石油暂时仍见红

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港3月27日 - 券商大华继显称，中国实行成品油价格形成机制改革并调整油价后，国内炼油商的获利能力增强，当中以中国石化 得益最大，惟料中国石油 的炼油业务暂时仍然处于亏损状态。
中国国家发改委周二在宣布年内首次调降成品油价格同时，并出台成品油价格机制完善方案，包括缩短调价周期、取消4%调价幅度限制等。这标志着中国成品油市场化又向前迈进一步。
大华继显分析师石燕在给予客户的电邮中称，是次价改为市场期望已久，相信有助于炼油商大大降低获利风险，因为除特殊情况需要国务院的批准之外，国内成品油价基本能够跟随原油价达至一定升幅而自动调整，可以说政府不再干预。
“国内燃油价格将会更加紧贴原油价格变动。”她说，“这会提高燃油价格调整的透明度，并让公众对价格变动更加容易理解。”
不过她指出，发改委今天起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币，以现时进口原油价每桶109美元计，中石化仍能获取每桶2美元的炼油毛利，惟中石油的炼油业务仍处于亏损状态，大约每桶蚀5美元。
亚洲最大炼油商--中石化去年净利同比下降12.8%，主要受累于炼油业务持续亏损以及化工利润大跌； 按市值计全球第二大油气生产商--中石油亦继续受到停滞不前的价改阴霾所笼罩，去年净利同比下降13.3%，也是2008年金融海啸以来表现最差。
中石化H股周三早盘曾涨2.2%，香港时间10:54，该股升1.91%，报9.09港元；其A股亦升1.61%，报7.56元人民币。中石油H股及A股分别升1.57%及0.23%，报10.34港元及8.85元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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