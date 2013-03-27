台湾债市：RP利率持稳，银行端资金宽裕抵销季底效应影响

路透台北3月27日 - 季底将至，台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三仍表现持稳。交易人士认为，时序逼近季底，资金紧缩效应逐渐显现，投信端资金略显分配不均，不过，目前整体市场资金宽松，不致影响资金调度，RP利率料将持平在既有区间。

证券商交易员表示，受到季底因素影响，资金流动频繁，尽管部分投信资金略有短缺，不过银行端资金宽裕抵销季底资金紧缩效应的影响，目前RP成交仍以到期续做为主，RP利率料先撑在这里，静待明日央行理监事会议会后声明。

“这次季底大家应该会很轻松吧！”一券商资金调度人士说。

票券商表示，近期还是略有感觉季底效应的影响，投信资金明显比较浮动，为因应季底效应，持续不收月内、仅做跨月。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%，同于上日。