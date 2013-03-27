香港热股：恒大地产去年业绩逊预期，早盘曾跌一成至近五个半月低位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港3月27日 - 中国房地产商--恒大地产 去年业绩逊于市场预期，该股周三早盘一度急挫逾一成，至近五个半月来低位。
恒大地产昨天公布，其2012年度扣除投资物业重估收益后的核心业务净利按年下滑28%，至62亿元人民币。董事会决定不派发末期股息，为公司上市以来首度不派息。
该股早盘低开8%后，盘中最多曾挫跌10.6%至3.12港元的去年10月中以来低点。香港时间11:14，跌幅略收窄至8.31%，报3.2港元。
里昂表示，恒大地产的业务差过预期，而其问题可能尚未过去，这从公司2012年度的合同销售均价与入账销售均价的水平相若，可以看出公司的毛利仍然受压。该行调降恒大地产评级至“跑输大市”，目标价削21%至3.6港元。
恒大地产此前设订2013年合同销售目标为1,000亿元人民币，比去年完成的923.2亿元高8.3%，在香港上市的内房公司中为最高。龙头公司--中国海外发展 全年目标为不少于1,000亿港元。
花旗报告称，恒大地产在三、四线城市的发展规模大，因而有庞大的资本需要。公司一年的现金流出约900亿元(包括土地款、资本开支和税务开支等)，估计其每年的销售水平要达到1,000亿元以上才能够达致平衡。因此，恒大往往通过降价加快销售，尤其是三、四线城市的销售速度较慢，且买家对价格更为敏感，这将会持续不利公司的毛利率。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。