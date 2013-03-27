香港热股：恒大地产去年业绩逊预期，早盘曾跌一成至近五个半月低位

路透香港3月27日 - 中国房地产商--恒大地产 去年业绩逊于市场预期，该股周三早盘一度急挫逾一成，至近五个半月来低位。

恒大地产昨天公布，其2012年度扣除投资物业重估收益后的核心业务净利按年下滑28%，至62亿元人民币。董事会决定不派发末期股息，为公司上市以来首度不派息。

该股早盘低开8%后，盘中最多曾挫跌10.6%至3.12港元的去年10月中以来低点。香港时间11:14，跌幅略收窄至8.31%，报3.2港元。

里昂表示，恒大地产的业务差过预期，而其问题可能尚未过去，这从公司2012年度的合同销售均价与入账销售均价的水平相若，可以看出公司的毛利仍然受压。该行调降恒大地产评级至“跑输大市”，目标价削21%至3.6港元。

恒大地产此前设订2013年合同销售目标为1,000亿元人民币，比去年完成的923.2亿元高8.3%，在香港上市的内房公司中为最高。龙头公司--中国海外发展 全年目标为不少于1,000亿港元。