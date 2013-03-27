离岸人民币：台湾人民币支付使用量较半年前大增，跃升为第四大离岸中心--SWIFT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港1月23日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示，台湾人民币使用需求持续上升，过去六个月的支付额成长逾一倍，超越美国及澳洲，成为第四大离岸中心。
SWIFT周二晚间发布报告指出，现时台湾与中国/香港间的支付额交易有接近44%以人民币进行，较六个月前的24%大幅增加，排名也由六个月前的第七位，上升至第四位，紧跟在英国、新加坡以及法国之后。
SWIFT环球人民币业务总监Lisa O’Connor说：“考虑到中台两地的历史连系，以及相互之间的直接经济活动不断增加，增幅并不令我们意外。”
她并表示，在中银台北分行指定为人民币清算行，接踵而来的台湾人民币债券-宝岛债发行以及其他产品将陆续推出，“这些利好发展因素正推动着台湾的人民币支付进一步增长。”
台湾离岸人民币市场2月初正式启动，目前已有一档中信银三年期人民币债券发行，德意志银行也正在筹备发行首支由外国机构发行的债券 ，各家金融机构也推出面向零售客户的产品。至3月14日止，本地外汇指定银行人民币存款总计达134亿元。
中国及香港也是台湾最大出口市场，出口占比达到约四成。目前两岸央行正在洽谈签署换汇协议，市场咸信换汇协议签定料将进一步推动台湾作为离岸人民币市场的广度及深度。
随着人民币国际化稳步推进，至今年2月人民币作为支付货币的使用量在全球支付货币排名为14位，比重为0.59%，虽然较1月下滑一位，但较去年1月的20名则是大幅度增加。目前使用人民币支付的国家及地区已增加至136个，六个月前为131个。(完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。