日本股市：早市收盘近持平，受到除息影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透东京3月27日 - 日本股市日经指数周三早市收平，盘中缺乏明确方向，许多股票除息抵销了美股涨势的提振效应。
多位交易商表示，股票除息的效应造成日经指数减去约90点，东证股价指数则是减除约9点。投资人必须在周二之前买进股票，才能够获得配发本财年股息的资格。
日经指数 早盘收报12,476.65点，盘中在平盘上下震荡。指数目前较上周四触及的四年半高点低1.4%。
东证股价指数 早盘亦收平于1,044.31点。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。