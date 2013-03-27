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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 11:20 BJT

日本股市：早市收盘近持平，受到除息影响

路透东京3月27日 - 日本股市日经指数周三早市收平，盘中缺乏明确方向，许多股票除息抵销了美股涨势的提振效应。

多位交易商表示，股票除息的效应造成日经指数减去约90点，东证股价指数则是减除约9点。投资人必须在周二之前买进股票，才能够获得配发本财年股息的资格。

日经指数 早盘收报12,476.65点，盘中在平盘上下震荡。指数目前较上周四触及的四年半高点低1.4%。

东证股价指数 早盘亦收平于1,044.31点。(完)

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