亚洲金融：海外投资者蜂拥进入泰国基金，因泰铢升值利好投资回报

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
**泰铢走强的提振**
泰铢走强也提高了外国投资者的获利。泰铢兑美元 今年已累计升值约4%，正在补涨以赶上去年上扬的一些东南亚货币。
理柏的数据显示，外国基金投资者10年来的报酬率比泰国国内投资者高了126个百分点。
“所有迹象都有利泰铢，”创立对冲基金RV Capital Management的Ranodeb Roy称。
“在洪灾后经济复苏、庞大外商直接投资(FDI)资金流、股市估值便宜及经历卖压后债市的便宜估值等因素扶助下，泰铢有进一步升值的潜力。”
与亚洲其他地方政策制定者竭力阻升本币相比，独立性相对较高的泰国央行采取不干预的政策，是投资者相信泰铢将继续升值的关键。
根据汤森路透StarMine数据，比起邻近国家，泰国股市估值仍较便宜，12个月预期市盈率(本益比)为13.7倍，低于印尼的14.7倍和菲律宾的16.8倍。
但在泰股迅速上涨，推动MSCI明晟泰国指数 较12个月预期市盈率10年中值水准溢价20%后，部分投资者已转趋审慎。
“整体而言，宏观面看起来诱人，但与此同时，许多股票已经超过其合理价格了，尤其是零售类股，”对冲基金Fuchs Capital Partners投资长Mark Fuchs表示。(完) (编译 梁睿雪/张若琪 审校 /艾茂林)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。