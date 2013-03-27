亚洲金融：海外投资者蜂拥进入泰国基金，因泰铢升值利好投资回报

**泰铢走强的提振**

泰铢走强也提高了外国投资者的获利。泰铢兑美元 今年已累计升值约4%，正在补涨以赶上去年上扬的一些东南亚货币。

理柏的数据显示，外国基金投资者10年来的报酬率比泰国国内投资者高了126个百分点。

“所有迹象都有利泰铢，”创立对冲基金RV Capital Management的Ranodeb Roy称。

“在洪灾后经济复苏、庞大外商直接投资(FDI)资金流、股市估值便宜及经历卖压后债市的便宜估值等因素扶助下，泰铢有进一步升值的潜力。”

与亚洲其他地方政策制定者竭力阻升本币相比，独立性相对较高的泰国央行采取不干预的政策，是投资者相信泰铢将继续升值的关键。

根据汤森路透StarMine数据，比起邻近国家，泰国股市估值仍较便宜，12个月预期市盈率(本益比)为13.7倍，低于印尼的14.7倍和菲律宾的16.8倍。

但在泰股迅速上涨，推动MSCI明晟泰国指数 较12个月预期市盈率10年中值水准溢价20%后，部分投资者已转趋审慎。

“整体而言，宏观面看起来诱人，但与此同时，许多股票已经超过其合理价格了，尤其是零售类股，”对冲基金Fuchs Capital Partners投资长Mark Fuchs表示。(完) (编译 梁睿雪/张若琪 审校 /艾茂林)