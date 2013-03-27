中国货币市场： 七天回购意外回落，然市场流动性保持宽松未有异常

路透上海3月27日 - 中国银行间资金市场周三早盘主要质押式回购加权利率多小幅上涨，七天回购利率则意外回落，然整体流动性并未发生异常变化，临近月末市场流动性依然较为宽松，料最后几天利率变化亦不大。

交易员并表示，季末银行因为分支行冲存款的因素，多数流动性反而会变好，目前市场资金需求主力多来自券商基金等机构，因其提供的质押券资质较差，较难借入资金而缓慢推高利率，但并不改市场整体宽松局面。

“七天回落也挺意外的，早晨有一笔超级价的成交打压了加权(利率），而且都能跨月，机构现在也倾向借14天的，七天需求不多。”华东一银行交易员表示。

她并认为，预期明天七天回购利率会反弹，因清明节因素明天借入七天实际天数将更长，但14天加权利率因已突破4%，料继续大涨的可能性不大。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

央行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------

质押式回购加权平均利率 其中： 隔夜 1.7316 1.6445 +8.71

七天 2.8273 3.0405 -21.32

14天 4.0146 3.7003 +31.43 上证所质押回购

隔夜 3.6050 1.5050 +210.00

七天 4.9150 3.1500 +176.50

14天 3.3500 3.0100 +34.00 回购定盘利率

隔夜 1.7800 1.6900 +9.00

七天 2.8500 3.0280 -17.80

14天 3.9700 3.7800 +19.00 shibor

隔夜 1.6740 1.6841 -1.01

七天 3.0250 2.9230 +10.20

三个月 3.8802 3.8801 +0.01

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