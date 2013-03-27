《汇市简讯》美元/日圆涨势缓慢，欧元/日圆见回补买盘

0317GMT

* 缺乏卖方操作，加上短线空单，导致美元/日圆升势放缓

* 部分日圆交叉盘也见到回补买兴...尤以欧元/日圆为最

* 美元/日圆从94.46升至94.80，仍在95.00之前面临卖盘，在这之上有停损单

* 欧元/日圆从121.45上涨至121.86，在122.00之前有卖单，在这之上有些许停损单

* 美元/日圆仍偏向上行，市场人士对欧元/日圆保持谨慎，倾向逢高减码(完)

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