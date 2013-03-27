《汇市简讯》美元/日圆涨势缓慢，欧元/日圆见回补买盘

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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* 缺乏卖方操作，加上短线空单，导致美元/日圆升势放缓
* 部分日圆交叉盘也见到回补买兴...尤以欧元/日圆为最
* 美元/日圆从94.46升至94.80，仍在95.00之前面临卖盘，在这之上有停损单
* 欧元/日圆从121.45上涨至121.86，在122.00之前有卖单，在这之上有些许停损单
* 美元/日圆仍偏向上行，市场人士对欧元/日圆保持谨慎，倾向逢高减码(完)
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“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。