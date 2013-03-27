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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 11:39 BJT

中国钢铁：3月中旬粗钢日产量206.4万吨,但库存创纪录--中钢协

路透新加坡3月27日 - 中国钢铁工业协会周三数据显示，预估3月中旬(11-20日)全国粗钢日产量达206.4万吨，旬环比下降1%，但大型钢厂钢材库存升至1,452万吨的纪录高位。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (编译 张若琪 审校 张明钧)

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