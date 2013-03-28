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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债招标：
 
 中国圣农发展 4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档，招商银行主承
 江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，建设银行主承
 新希望集团20亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，建设银行主承
 三鼎控股集团5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，建设银行主承
 上海打捞局8亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，招商银行主承
 南通综艺投资公司5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，中国银行主承               
 华映科技 5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，招商银行主承
 广西建工集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承
 外高桥集团5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，工商银行和平安银行主承
 湛江港集团5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，光大银行主承
 广西农垦集团10亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承
 江西铁路投资集团8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，兴业银行主承
 星星集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，兴业银行主承
 海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，广发银行主承
 贵州粤黔电力公司3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承    
 深圳茂业商厦8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承
 安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，工商银行主承
 南京第一农药集团7亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，农业银行主承
 山东玉皇化工4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，建设银行主承
 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，民生银行主承         
 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，农业银行主承
 青特集团2.5亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，华夏银行主承
 成都华西希望集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，民生银行主承 
 尧柏特种水泥集团8亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承
 浙江荣盛控股集团10亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承
 杭州开发区资产经营集团4亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，光大银行主承
 重庆路桥 4.5亿元三年期中票(主体评级AA-)簿记建档，光大银行主承
 青岛城投集团10亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档，浦发银行主承
 舟山交通投资集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，平安银行主承
 龙城旅游控股集团2亿元五年期中票(主体评级AA-)簿记建档，南京银行主承            
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 二、新债上市：
   
 农业发展银行250亿元10年期固息债130403，票面利率4.24%
 华电集团40亿元六个月期超短期融资券011317002，票面利率3.85%  
 众品食业 6亿元一年期短融041364011，票面利率5.15%
 南通港口集团2.5亿元一年期短融041356004，票面利率4.99%
 粤海控股15亿元一年期短融041358029，票面利率4.15%
 长电科技 3亿元一年期短融041360017，票面利率5.20%
 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票1382130，票面利率6.49%
 方大炭素 6亿元三年期中票1382134，票面利率5.35%
 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票1382131，票面利率5.90%
 郑州宇通集团4亿元五年期中票1382132，票面利率5.77%
 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票1382129，票面利率5.02%
 神东天隆集团10亿元五年期中票1382133，票面利率5.85%
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 三、缴款： 
 
 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130201，发行价100.70元  
 国开行60亿元三年期固息增发债130202，发行价101.0798元     
 国开行60亿元五年期固息增发债130203，发行价101.5917元     
 国开行60亿元七年期固息增发债130204，发行价101.5655元     
 国开行60亿元10年期固息增发债130205，发行价101.81元
 临海基础设施公司12亿元七年期固息债1380133，票面利率6.30%
 闽西兴杭国资投资经营公司12亿元六年期固息债1380139，票面利率6.20%
 漳州城投12亿元七年期固息债1380140，票面利率6.60%                         
 华电集团40亿元六个月期超短期融资券
 现代牧业集团7亿元一年期短期融资券
 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融
 强生控股 3亿元一年期短融
 宏图高科 3亿元一年期短融
 庆华能源集团3亿元一年期短融
 营口港12亿元一年期短融
 中色集团30亿元一年期短融
 黑龙江北大荒农垦集团20亿元三年期中票
 鄂尔多斯乌兰煤炭集团6亿元五年期中票
 甘肃公路航空旅游投资集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)中票
 江西铁路投资集团6亿元五年期中票
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 四、还本付息： 

 中关村中小企业0.46亿元两年期集合票据1183005到期兑付，票面利率5.85%
 华天实业控股集团3亿元一年期短融041260012到期兑付，票面利率6.20%
 精工控股集团1.25亿元一年期短融041264006到期兑付，票面利率6.35%
 瑞泰科技 1.5亿元一年期短融041269004到期兑付，票面利率7.80%          
 河北建设投资集团10亿元20年期固息债068012付息，票面利率4.18%
 重庆能源投资集团20亿元五年期中票1182093付息，票面利率5.68%
 江苏海外企业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182094付息，基本利差2.90%
 山东山水水泥集团9亿元三年期中票1182095付息，票面利率5.78%
 格力集团8亿元五年期中票1182096付息，票面利率5.68%
 金光纸业投资公司30亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182098付息，票面利率5.48%     
 海安县城投15亿元六年期固息债1280088付息，票面利率8.35%
 广东联泰集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280089付息，票面利率8.20%
 唐山冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090付息，票面利率8.85%
 西安城投集团13亿元五年期中票1282082付息，票面利率5.60%
 中国有色矿业集团20亿元五年期中票1282083付息，票面利率4.97%
 珠海中富 5.9亿元五年期中票1282084付息，票面利率6.60%
 山东临工工程机械4亿元三年期中票1282085付息，票面利率5.93%
 南通产业控股集团4亿元五年期中票1282086付息，票面利率6.10%
 佛山顺德供水公司3亿元五年期中票1282087付息，票面利率6.20%
 太原重工 10亿元五年期中票1282088付息，票面利率6.10%
 南山集团8亿元三年期中票1282089付息，票面利率5.93%   
 深圳能源 17亿元两年期中票1282090付息，票面利率5.00%                        
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，
    财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方
    面推出新举措。 
  --中国证监会网站周三发布公告，中国以市值计第二大寿险公司--中国平安 的A股可转债
    发行申请已获得证监会发审委批准。中国平安拟发行至多260亿元人民币可转债，此次获批意味着近期
    又有一只大盘可转债将要发行。     
  
  国家统计局今日公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇/康熙泽)
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