《中国债券市场每日交易备忘》--3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国圣农发展 4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档，招商银行主承 江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，建设银行主承 新希望集团20亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，建设银行主承 三鼎控股集团5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，建设银行主承 上海打捞局8亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，招商银行主承 南通综艺投资公司5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，中国银行主承 华映科技 5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，招商银行主承 广西建工集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承 外高桥集团5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档，工商银行和平安银行主承 湛江港集团5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，光大银行主承 广西农垦集团10亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承 江西铁路投资集团8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，兴业银行主承 星星集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，兴业银行主承 海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，广发银行主承 贵州粤黔电力公司3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承 深圳茂业商厦8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承 安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，工商银行主承 南京第一农药集团7亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，农业银行主承 山东玉皇化工4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，建设银行主承 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，民生银行主承 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，农业银行主承 青特集团2.5亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档，华夏银行主承 成都华西希望集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档，民生银行主承 尧柏特种水泥集团8亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档，农业银行主承 浙江荣盛控股集团10亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，中国银行主承 杭州开发区资产经营集团4亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，光大银行主承 重庆路桥 4.5亿元三年期中票(主体评级AA-)簿记建档，光大银行主承 青岛城投集团10亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档，浦发银行主承 舟山交通投资集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档，平安银行主承 龙城旅游控股集团2亿元五年期中票(主体评级AA-)簿记建档，南京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农业发展银行250亿元10年期固息债130403，票面利率4.24% 华电集团40亿元六个月期超短期融资券011317002，票面利率3.85% 众品食业 6亿元一年期短融041364011，票面利率5.15% 南通港口集团2.5亿元一年期短融041356004，票面利率4.99% 粤海控股15亿元一年期短融041358029，票面利率4.15% 长电科技 3亿元一年期短融041360017，票面利率5.20% 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票1382130，票面利率6.49% 方大炭素 6亿元三年期中票1382134，票面利率5.35% 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票1382131，票面利率5.90% 郑州宇通集团4亿元五年期中票1382132，票面利率5.77% 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票1382129，票面利率5.02% 神东天隆集团10亿元五年期中票1382133，票面利率5.85% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130201，发行价100.70元 国开行60亿元三年期固息增发债130202，发行价101.0798元 国开行60亿元五年期固息增发债130203，发行价101.5917元 国开行60亿元七年期固息增发债130204，发行价101.5655元 国开行60亿元10年期固息增发债130205，发行价101.81元 临海基础设施公司12亿元七年期固息债1380133，票面利率6.30% 闽西兴杭国资投资经营公司12亿元六年期固息债1380139，票面利率6.20% 漳州城投12亿元七年期固息债1380140，票面利率6.60% 华电集团40亿元六个月期超短期融资券 现代牧业集团7亿元一年期短期融资券 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融 强生控股 3亿元一年期短融 宏图高科 3亿元一年期短融 庆华能源集团3亿元一年期短融 营口港12亿元一年期短融 中色集团30亿元一年期短融 黑龙江北大荒农垦集团20亿元三年期中票 鄂尔多斯乌兰煤炭集团6亿元五年期中票 甘肃公路航空旅游投资集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 江西铁路投资集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中关村中小企业0.46亿元两年期集合票据1183005到期兑付，票面利率5.85% 华天实业控股集团3亿元一年期短融041260012到期兑付，票面利率6.20% 精工控股集团1.25亿元一年期短融041264006到期兑付，票面利率6.35% 瑞泰科技 1.5亿元一年期短融041269004到期兑付，票面利率7.80% 河北建设投资集团10亿元20年期固息债068012付息，票面利率4.18% 重庆能源投资集团20亿元五年期中票1182093付息，票面利率5.68% 江苏海外企业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182094付息，基本利差2.90% 山东山水水泥集团9亿元三年期中票1182095付息，票面利率5.78% 格力集团8亿元五年期中票1182096付息，票面利率5.68% 金光纸业投资公司30亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182098付息，票面利率5.48% 海安县城投15亿元六年期固息债1280088付息，票面利率8.35% 广东联泰集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280089付息，票面利率8.20% 唐山冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090付息，票面利率8.85% 西安城投集团13亿元五年期中票1282082付息，票面利率5.60% 中国有色矿业集团20亿元五年期中票1282083付息，票面利率4.97% 珠海中富 5.9亿元五年期中票1282084付息，票面利率6.60% 山东临工工程机械4亿元三年期中票1282085付息，票面利率5.93% 南通产业控股集团4亿元五年期中票1282086付息，票面利率6.10% 佛山顺德供水公司3亿元五年期中票1282087付息，票面利率6.20% 太原重工 10亿元五年期中票1282088付息，票面利率6.10% 南山集团8亿元三年期中票1282089付息，票面利率5.93% 深圳能源 17亿元两年期中票1282090付息，票面利率5.00% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革， 财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方 面推出新举措。 --中国证监会网站周三发布公告，中国以市值计第二大寿险公司--中国平安 的A股可转债 发行申请已获得证监会发审委批准。中国平安拟发行至多260亿元人民币可转债，此次获批意味着近期 又有一只大盘可转债将要发行。 国家统计局今日公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/康熙泽)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.