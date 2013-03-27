中国经济：年中下行压力较重，需续实施稳健货币和积极财政政策--专家

路透北京3月27日 - 中国国务院参事室研究员姚景源周三表示，中国今年1-2月份新开工项目投资增速较去年底下降近20个百分点，预示年中经济下行压力比较严重，因而需要继续实施稳健的货币政策和积极财政政策。

统计局此前公布数据显示，中国1-2月份固定资产投资中的新开工项目投资额同比增长10.1%，增速回落18.5个百分点。去年1-12月新开工项目增长幅度则达28.6%。

“我们国家有一个经验数据从新开工到再建时间差是6个月，如果看到投资当中新开工项目是增加还是减少，就能推导出6个月后对投资经济拉动作用的强还是弱。”姚景源在中国证券投资基金业年会上解释称。

新开工项目的下一阶段叫在建项目，只要成为在建项目就意味着需要钢铁，水泥等，从而拉动经济增长。

另外，姚景源还指出，当前中国经济面临：下行压力和产能过剩矛盾加剧；各项生产经营成本急剧上升与创新能力不足并存；金融领域存在潜在风险，以及整个经济增长受资源环境约束日益加剧。