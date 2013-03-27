《全球市场》亚洲股市上涨，美国经济复苏动能带动乐观人气

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
塞浦路斯相关疑虑令亚洲股市部分类股承压。
“金融股稍微下跌的原因，是因为我们看到欧洲政局不稳，加上塞浦路斯协议可能成为范本而非特例的事实，”IG Markets市场分析师Evan Lucas评论澳洲股市指出。
SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦表示，投资人对日股的信心仍不错，但他也指出“以全球市场消息面而言，有好也有坏，所以多数投资人可能暂时退居观望。”
欧元/美元 跌0.1%，至1.2853美元，在周二触及的四个月低点1.2828附近，1.2880左右的200日均线位置形成压抑。欧元周一收在200日均线关键技术位下方，为11月以来首见。
美国原油期货 跌0.2%，至每桶96.17美元，布兰特原油 接近持平,报109.33美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。