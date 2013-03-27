《全球市场》亚洲股市上涨，美国经济复苏动能带动乐观人气

塞浦路斯相关疑虑令亚洲股市部分类股承压。

“金融股稍微下跌的原因，是因为我们看到欧洲政局不稳，加上塞浦路斯协议可能成为范本而非特例的事实，”IG Markets市场分析师Evan Lucas评论澳洲股市指出。

SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦表示，投资人对日股的信心仍不错，但他也指出“以全球市场消息面而言，有好也有坏，所以多数投资人可能暂时退居观望。”

欧元/美元 跌0.1%，至1.2853美元，在周二触及的四个月低点1.2828附近，1.2880左右的200日均线位置形成压抑。欧元周一收在200日均线关键技术位下方，为11月以来首见。