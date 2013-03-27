中国汇市：人民币即期早盘回落，中间价走低进一步压缩汇价波动区间

* 人民币即期早盘回落

* 中间价走低进一步压缩市场价波动区间

* 交易员左右为难

路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价回落。市场净结汇格局不变仍支撑人民币，但由于中间价回落，进一步压缩了市场价格的波动区间。

交易员并表示，当前人民币结汇压力较大，同时疑似央行干预又较为频繁，市场腾挪空间有限。加之央行操作节奏较为平稳，中间价变化也不大，导致整个市场死气沉沉。

“后市要等央行一个态度。”北京一股份行交易员说，“个人的心态是，多不敢多、空也不敢空，客盘上虽然大的观点是看空美元，但是从市场当下的位置看，我又不敢做空美元，因为担心央行出手干预。”

华南一股份行交易员认为，从今天的中间价来看，央行应该还是以市场价6.21元这个底线为标杆来进行操作的，可能月底前都会维持在6.21元处的胶着行情。

北京时间12:02,人民币兑美元即期报6.2126元,上日收报6.2110元.今日人民币兑美元中间价 为6.2727元,上日中间价为6.2715元.

东京汇市欧元兑美元周三在四个月低点附近徘徊，此前达成的塞浦路斯救助协议，令人对欧元区金融稳定性感到担心。日圆则因投资者寄望日本央行购买更多债券而下滑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3005/25,上日尾盘为6.2980.

北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2063/77元,上一交易日尾盘报6.2038元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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