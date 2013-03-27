《热点透视》塞浦路斯危机暴露出银行业的信心伎俩

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen

路透香港3月26日 - 现代银行业建立在两个信心伎俩的基础上。银行告诉储户，他们在需要时可以随时取回全部现金，政府保证一旦有差错就会介入。但塞浦路斯的问题表明，这两个承诺有时得不到遵守。这种背信的做法不只给该国80万居民带来麻烦，同时也为那些银行业规模过大、国家负债过重的地方开启了一个令人担忧的先例。现在的问题在于，如何才能恢复对银行体系的信心--或催生一个更可靠的替代品。

这些伎俩和银行业本身一样古老。中世纪的威尼斯商人把存放在他们这里的钱借贷出去；17世纪伦敦的金匠们也这么做。只要信任不变，利用短期资金发放长期贷款--这一过程称作期限转换(maturity transformation)--就可以帮助促进投资和经济成长。但这个系统具有与生俱来的脆弱性。

大萧条导致第二种伎俩的发明。美国引入了存款保险，实际上是用政府的信用来支撑银行的信用。这一构想后来风行全球。根据世界银行数据，为银行储户提供明确保险的国家已经从1974年时的12个增加到2003年的88个。保障金额也提高了：获得美国联邦存款保险公司(FDIC)保险的存款保障金额最高为25万美元，1980年代初仅为4万美元。欧盟一体适用的存款保障额度为10万欧元--只不过为存款保险仍然是各成员国政府的义务。然而对塞浦路斯而言，这只是一纸空头承诺。该国有保存款接近300亿欧元，总统也承认国家无力筹措这样一笔金额。

塞浦路斯是个极端的例子。该国吸收了大量海外资金：2011年底，银行业资产是该国国内生产总值(GDP)的八倍。国内银行的资金需求也完全靠存款来满足，也就是说，能够站出来吸收损失的股东或债权人无多。尽管塞浦路斯政府最终只得决定不向有保存款征税，但储户或许不再相信政府的担保。为防资金进一步外逃，政府可能需要采取某种形式的资本管制。

从表面上看，塞浦路斯问题强化了目前国际银行业改革的必要性。这项改革要求银行持有更多的股本金--增加多少还存在争论--并持有更多流动性资产作为缓冲。如果银行倒闭，监管机构应该能够安全地将之解散，而不是进行救助。如果这些改革能够完成，将会带来两大好处。让人意识到银行也会倒闭，并限制其给纳税人造成的损失。

不过，即便这样，政府对储户作出的明确承诺仍然极其巨大。在2011年底，由FDIC提供保障的存款接近7万亿(兆)美元--几乎为美国GDP的一半。必要时，美国总是可以增加货币发行--这一点塞浦路斯和其它欧元区成员国可做不到。更糟的是，存款保险本身也许会加剧金融危机。毕竟，储户如果知道自己是可以被援救的，就懒得花心思来区分高风险的银行和安全的银行。这鼓励银行对于筹资采取更为散漫的态度。

银行要借入短期资金，发放长期贷款，除了为它们提供担保，政府还有什么别的办法吗？激进的建议倒是不少。英国经济学家John Kay提议成立只能将存款投资于主权债券的“狭义银行(narrow banks)”。美国学者Laurence Kotlikoff认为贷款和对应的融资应该保持同等期限。有些人称，也许可以试试点对点在线借贷网络。这些建议的共同之处是：不需要银行来进行期限转换。 针对上述提议有两大反对理由。首先，并不只有收受存款机构才会从事银行那样的业务活动。良好回报和取款自由的承诺总是令人无法抗拒。雷曼兄弟在倒闭之前，就在批发金融市场上成功地施行了这一花招。往近里说，上市交易基金也把投资者忽悠得产生一种幻觉，认为那些难以交易的垃圾债拥有即时流动性。因此，这种期限转换活动恐怕很难全面消除。 而更深一层的忧虑在于，银行的信心伎俩与几个世纪来的经济增长盘根错节。我们根本不知道，没有了它们，现代经济会是什么样子。 当然，这并不意味着，收受存款银行就可以理所当然地生存下去。若储户对银行、以及作为后盾的政府丧失信心，这个体系就会瓦解。这并非没有先例：威尼斯的存款银行安享了几个世纪的繁荣；但到了1600年，一连串的破产让这些银行几乎消失殆尽。银行的信心伎俩在塞浦路斯乱局中被暴露出来，类似的危机恐怕还会再次上演。(完)