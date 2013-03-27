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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 12:32 BJT

越南经济：第一季经济较上年同期增长4.89%，但增速减缓

路透河内3月27日 - 政府数据显示，越南今年第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长4.89%，但较前季的5.44%同比增速放缓。

越南统计局周三在月报中指出，今年1-3月的GDP年增率高于去年第一季的4.75%，证实了政府稍早时的数据。

越南去年的经济成长率为5.03%，为1999年以来最慢。

统计局称，越南经济生产及贸易活动仍面临挑战，坏帐问题也尚待解决。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)

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