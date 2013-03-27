越南经济：第一季经济较上年同期增长4.89%，但增速减缓

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透河内3月27日 - 政府数据显示，越南今年第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长4.89%，但较前季的5.44%同比增速放缓。
越南统计局周三在月报中指出，今年1-3月的GDP年增率高于去年第一季的4.75%，证实了政府稍早时的数据。
越南去年的经济成长率为5.03%，为1999年以来最慢。
统计局称，越南经济生产及贸易活动仍面临挑战，坏帐问题也尚待解决。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。