表格：德国4月GfK消费者信心指数持稳于5.9

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透柏林3月27日 - 市场研究机构GfK周三公布，德国4月消费者信心持稳，但塞浦路斯的发展后续可能打击信心。
根据GfK访问2,000位德国民众所得结果，4月消费者信心指数持平于5.9。
以下为详细数据:
13年4月 13年3月 12年4月
消费者信心指数 5.9 5.9 5.8
消费者信心指数分项 13年3月 13年2月 12年3月
购买意愿 36.2 37.0 38.6
收入预期 29.4 31.8 34.3
景气循环预期 0.6 -2.5 7.2 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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