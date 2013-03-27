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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 15:10 BJT

表格：德国4月GfK消费者信心指数持稳于5.9

路透柏林3月27日 - 市场研究机构GfK周三公布，德国4月消费者信心持稳，但塞浦路斯的发展后续可能打击信心。

根据GfK访问2,000位德国民众所得结果，4月消费者信心指数持平于5.9。

以下为详细数据:

13年4月 13年3月 12年4月

消费者信心指数 5.9 5.9 5.8

消费者信心指数分项 13年3月 13年2月 12年3月

购买意愿 36.2 37.0 38.6

收入预期 29.4 31.8 34.3

景气循环预期 0.6 -2.5 7.2 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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