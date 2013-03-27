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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 13:03 BJT

更新版-芝加哥期市：玉米期货连跌第二日，受美国农业部种植意向报告预期打压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 729.75 -1.75 -0.24% +0.34% 719.53 59

CBOT玉米 728.50 -1.75 -0.24% -0.65% 704.09 52

CBOT大豆 1445.25 -2.50 -0.17% +0.56% 1443.04 49

CBOT稻米 $15.00 $0.00 +0.00% +0.47% $15.39 56

美国原油 $96.24 -$0.10 -0.10% +1.51% $93.31 71

汇率

欧元/美元 $1.286 $0.000 -0.02% +0.05%

美元/澳元 1.047 -0.001 -0.09% +0.09% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 沈以文)

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