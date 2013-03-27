港股业绩：嘉华国际去年净利创新高，今年续选择性买地

路透香港3月27日 - 香港中型地产商--嘉华国际集团 周三宣布，去年净利创出历史新高，按年升2.5倍，主要因香港的合营项目、上海住宅项目销售及出售非核心资产带来收益。

截至去年12月底止，嘉华国际的净利为43亿港元，核心盈利为41.27亿港元，按年亦升2.4倍。

公司的声明称，去年公司应占的合同销售额为75亿港元，其中52亿港元已于同年确认入账。

“我们现时手头现金达超过70亿港元，会继续在中国和香港物色土地。”嘉华国际主席吕志和在记者会上称。

虽然两地政府连番出招压抑过热的楼市，但吕志和认为暂时还未是“抢地”的时候，公司会选择性买地，审慎筛选。

去年下半年投资逾30亿港元于香港三个新住宅项目，料于三至五年内完成。内地方面，公司去年以16亿港元购内两幅土地，分别位于上海浦东和东莞西湖区，料项目于三至四年内完成。

以107亿美元身家在福布斯香港富豪榜中排名第五的吕志和又表示，政府的政策是希望市民能够以合理的价格置业，他相信未来楼市仍会平稳发展。

“现时买楼应着重是否有需要...有自住需求的话，现时买楼是好时机，炒楼则要审慎。”吕志和说。这与昨天长实 主席李嘉诚的言论相类似。

嘉华国际今天收高3.19%，报4.2港元。过去一个月累计下跌10.75%。(完)