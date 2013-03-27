日本经济：央行料将买进较长期公债及提前启动无限量资产购买--消息

日本央行定于4月3-4日召开政策会议，这是新总裁黑田东彦上任以来的首次会议。

他曾表示，央行将寻求通过购买较长期限债券来全线压低收益率，并且他将快速行动以求在两年内实现央行2%的通胀目标。

熟悉央行想法的消息人士表示，央行可能会在此次会议上扩大资产购买规模，并将所购买债券的存续期从目前的三年延长至五年，或甚至更长。

“倘若日本央行增加资产购买，其将可能瞄准较长期限的公债，”一位消息人士说。由于事件的敏感性，消息人士要求匿名。

这些人士称，这样的话，央行可能立刻展开无限量资产购买，并考虑为月度购债设立新目标。