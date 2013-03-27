日本经济：央行料将买进较长期公债及提前启动无限量资产购买--消息

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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日本央行定于4月3-4日召开政策会议，这是新总裁黑田东彦上任以来的首次会议。
他曾表示，央行将寻求通过购买较长期限债券来全线压低收益率，并且他将快速行动以求在两年内实现央行2%的通胀目标。
熟悉央行想法的消息人士表示，央行可能会在此次会议上扩大资产购买规模，并将所购买债券的存续期从目前的三年延长至五年，或甚至更长。
“倘若日本央行增加资产购买，其将可能瞄准较长期限的公债，”一位消息人士说。由于事件的敏感性，消息人士要求匿名。
这些人士称，这样的话，央行可能立刻展开无限量资产购买，并考虑为月度购债设立新目标。
他们称，央行还可能为其持有的资产总额设立目标，不过尚未作出决定。(完) (编译 张荻/王兴亚; 审校 蔡美珍)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。