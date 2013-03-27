澳新汇市：澳元贸易加权指数徘徊于28年高位附近，面临重要技术阻力位

路透3月27日 -

该指数的力道也反映出澳洲利率稳定的前景，及澳洲展望相对其他发达国家较为正面，和欧元区形成很大的反差。

“传统的基本面因素--像是利差和全球增长/中国展望改善等--对于近来的上升有所帮助，”RBC策略师Su-Lin Ong说。

Ong是指随着美债收益率守在近零的水准，澳洲公债收益率上升，使得澳洲/美国两年期债券利差近来升至约一年来最高。

澳元贸易加权指数攀升到79.3,追平去年3月以来高位，指数本月累积涨幅超过3%。若进一步上扬，将达到1985年2月以来高点。

澳元兑日圆 报99.21。澳元兑美元 报1.0466，接近隔夜所及两个月高点1.0497。澳元兑欧元 报1.2225澳元，徘徊在接近四年半高点的水准。

市场对澳洲央行半年一度金融评估报告的反应平淡 。央行在报告中明确给予国内银行体系以健康评价，并认为家庭有能力偿还债务。

新西兰元兑美元 报0.8374，稍早一度升至一个月高点0.8397，此前新西兰乳品出口商恒天然上调2012/13年度对乳品农户的支付预估。

新西兰元兑日圆 小涨至79.41，距离两周前所及的四年半高点不远。欧元兑新西兰元 报1.5331新西兰元，欧元一度短暂跌至约1.5302的七个月低位。(完)

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