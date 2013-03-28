中港股业绩：中国远洋去年连续两年亏损表现逊预期，售子公司套现67亿元

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透香港3月28日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司 周三宣布，去年录得净亏损95.6亿元人民币,按年略有减少，惟差过市场预期。
中国远洋去年第四季净亏损为31.6亿元，较第三季的15.31亿元亏损进一步恶化；比2011年同季的净亏损57亿元为低。该公司2011年度净亏损为105亿元。
由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。该公司在公布业绩的同事，亦落实以67.4亿元的代价向向母公司中远（集团）总公司出售中国远洋物流全部股权，预期出售事项可为公司于2013年带来除税前收益约19.6亿元，以改善公司的业绩，从而降低其A股遭暂停买卖的风险。
由于全球经济疲弱，国际航运业供求失衡，虽然集装箱运输行业去年运价有所恢复，但总体水平仍不理想。此外，乾散货运航运市场持续低迷，波罗的海指数（BDI） 去年平均值为920点，按年下跌40.6%。同时,燃油及相关成本持续高企，种种因素令到航运业去年处于艰苦经营。(完)
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调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.