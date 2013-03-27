东京美债：公债价格走坚，受塞浦路斯忧虑和疲弱美国数据影响

美国消费者信心意外疲弱，也对美债也所帮助，尽管其他数据显示经济相当乐观。

美国经济谘商会周二公布，3月美国消费者信心指数降至59.7，远低于市场预估的68；而2月也从前值69.6下修为68.0。

造成消费者信心下降的可能原因是政府850亿美元预算自动减支。

“数据显示支出削减损及消费者信心。考虑到减支的影响，未来几个月经济数据有下降的风险。我们认为10年期美债收益率将降至约1.8%，”巴克莱固定收益分析师Shinichiro Kadota称。(完)

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