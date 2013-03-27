东京美债：公债价格走坚，受塞浦路斯忧虑和疲弱美国数据影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
美国消费者信心意外疲弱，也对美债也所帮助，尽管其他数据显示经济相当乐观。
美国经济谘商会周二公布，3月美国消费者信心指数降至59.7，远低于市场预估的68；而2月也从前值69.6下修为68.0。
造成消费者信心下降的可能原因是政府850亿美元预算自动减支。
“数据显示支出削减损及消费者信心。考虑到减支的影响，未来几个月经济数据有下降的风险。我们认为10年期美债收益率将降至约1.8%，”巴克莱固定收益分析师Shinichiro Kadota称。(完)
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(编译 许娜/张若琪 审校 白云/侯向明)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。