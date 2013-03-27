更新版 1-台湾经济：自由经济示范区预定7月底启动，手机面板产业将有机会进驻

(新增规划案内容)

路透台北3月27日 - 台湾行政院周三跨部会会议达成共识，将于7月底前修正行政命令送行政院核定，启动自由经济示范区第一阶段计划，其中将放宽陆资投资区内制造业规定比照外资，而外资投资逐步趋近FTA(自由贸易协定)精神。

经建会主委管中闵举例，届时希望建立跨国产业合作，例如区内企业与陆资合资，采用日本光学技术，于示范区内投资设立手机新式面板厂，再以免税方式销往大陆市场。

“主要就是落实市场开放，区内外资由WTO(承诺开放条件)迈向FTA，陆资由ECFA(两岸经济协议)迈向WTO。”管中闵说。

目前陆资来台湾设立面板厂遭遇无法取得控制权的限制，如果按照自由经济示范区的精神，陆资投资制造业比照外资将没有股权限制，有机会在区内设厂。不过经济部官员表示，即使陆资在示范区内投资制造业的规定较区外放宽，但仍将采个案审查，以确定没有其他疑虑。

按照行政院规划方案，示范区第一阶段以原自由贸易港区--基隆港、台北港、苏澳港、高雄港与台中港，加上桃园航空城为主为区域范围，在4月至7月逐步修正行政命令完成，不须立法院修法；第二阶段则将研拟自由经济示范区专法，于9月底将草案条例送到行政院，再立法院审查通过后，其范围将扩及其他地方政府，产业及限制也可望再检讨放宽。

方案启动后，行政院预估两年内自贸港区内的年产值将由现行的5,000亿台币提高到1兆台币；区内厂家数由110家提高到200家等。

第一阶段开放重点除陆资投资制造业比照外资外，陆资投资服务业则可望适度放宽至参照WTO的承诺；外资部分则尽量符合FTA精神。

在商品进出部份，农工原料及货品输入免征关税、营业税及货物税等，外销部分100%及内销10%免征营业所得税。台商如将所得汇回示范区进行实质投资同样免税。其他包括设营运总部、研发创新等多个领域都享有税赋优惠。