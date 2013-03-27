日本个股：丰田首批零部件共享新车将于2015年开始出售

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透3月27日 - 丰田汽车 周三表示，根据零部件共享及平台共通化新方针生产的第一批汽车，将于2015年开始出售。与此同时，以大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 为主的竞争对手亦追求类似战略以降低成本。
这项新方针名为Toyota New Global Architecture(TNGA)，通过让使用同一平台的汽车共享零部件，来节省成本和人力。
丰田副社长加藤光久表示，初期汽车零部件的共通化率为20-30%，公司希望最终能提高至70-80%。
“汽车制造商的全球竞争愈发激烈，而TNGA是生产更有效率且更具吸引力产品的一项尝试，”他对记者表示。
大众汽车最近开始实施MQB平台，该公司几乎所有的中小型前轮驱动家用车都正根据此平台进行设计，包括大众高尔夫汽车。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。