中港股业绩:中国工商银行去年净利按年增14.5%,略优于市场预期

路透北京/香港3月27日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 周三公布，去年净利按年增长14.5%，略优于此前市场预期。

该行业绩公告显示，其2012年全年净利为2,385.32亿元人民币，上年度净利则为2,083亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,314.38亿元。

公告称，该行2012年的净利息差为2.49%，与上年持平；利息净收入为4,178.28亿元，比上年增长15.2%，占营业收入的78.9%。

公告并显示，去年末工行的核心资本充足率为10.62%，资本充足率为13.66%。不良贷款率0.85%，而上年末为0.94%；拨备覆盖率为295.55%。（完）

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