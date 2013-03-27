国际油市：布兰特原油持稳在109美元上方，受强劲美国数据支撑

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R仍在接近每桶12.52美元的八个月来最低水准。
“影响这两种指标的基本面有异，但我认为，西德克萨斯中质油(美国原油)是显示美国经济状况的良好经济指标，即便是国内石油产量增加，但市场对美国的石油需求复苏仍有些期待，”Astmax Investments驻东京的大宗商品基金经理Tetsu Emori称。
“我们也将进入汽油需求旺季了，这个因素应能支撑”美国原油合约。
布兰特/美国原油期货溢价从2月时的23.45美元大幅收窄。美国经济持续改善，以及从中西部通往墨西哥湾的输油管道运能增加支撑了美国指标原油期价。
与此同时，北海原油供应增加以及对欧洲金融稳定的忧虑，则令布兰特原油期价承压。
“虽然市场仍在努力因应欧洲放缓的增长动能，推动美国经济增长的因素似乎很强，隔夜的楼市数据大致符合预期，耐久财(耐用品)订单稍优于预期，”澳新银行(ANZ/澳盛银行)分析师在报告中指出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/张若琪 审校 艾茂林/石冠兰)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。