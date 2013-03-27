国际油市：布兰特原油持稳在109美元上方，受强劲美国数据支撑

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R仍在接近每桶12.52美元的八个月来最低水准。

“影响这两种指标的基本面有异，但我认为，西德克萨斯中质油(美国原油)是显示美国经济状况的良好经济指标，即便是国内石油产量增加，但市场对美国的石油需求复苏仍有些期待，”Astmax Investments驻东京的大宗商品基金经理Tetsu Emori称。

“我们也将进入汽油需求旺季了，这个因素应能支撑”美国原油合约。

布兰特/美国原油期货溢价从2月时的23.45美元大幅收窄。美国经济持续改善，以及从中西部通往墨西哥湾的输油管道运能增加支撑了美国指标原油期价。

与此同时，北海原油供应增加以及对欧洲金融稳定的忧虑，则令布兰特原油期价承压。

“虽然市场仍在努力因应欧洲放缓的增长动能，推动美国经济增长的因素似乎很强，隔夜的楼市数据大致符合预期，耐久财(耐用品)订单稍优于预期，”澳新银行(ANZ/澳盛银行)分析师在报告中指出。(完)

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