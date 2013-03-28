路透调查：中国3月官方制造业PMI预计反弹至52.0，经济仍在温和复苏

* 公布项: 中国3月官方制造业PMI

* 公布时间: 4月1日(周一)约9:00

* 路透预估中值: 52.0

* 预估区间: 50.3 ~ 53.0

* 历史数据: 2月--50.1；1月--50.4；2012年12月--50.6；11月--50.6

路透北京3月28日 - 路透综合13家分析机构预估中值显示，随着春节因素影响消散，3月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)料反弹至52.0，结束此前连续两个月回落态势，并创下10个月高位。

这和此前汇丰中国3月制造业PMI初值反弹至接近两年高点的走势一致，验证中国经济仍在温和复苏道路上。

“随着春节后新订单和生产活动恢复，制造业PMI可望反弹2.2个百分点，主要分项指数料全线回升，”花旗集团中国经济学家丁爽预计，“年初流动性和信贷充裕，应能继续支持短期的投资和经济扩张。”

花旗预计中国官方3月制造业PMI处在52.3，一季度经济增速料在8%左右。

兴业银行首席经济学家鲁政委在研究报告中也指出，从季节性看，往年3月官方PMI较2月均出现大幅跳升，有历史数据以来无一例外，最小跳升幅度为1.2个百分点，平均跳升3.1 个百分点。他预计官方PMI可能落在52.5，一季度经济增速为8.1%。

上周出炉的汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹至51.7，为连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，并接近1月终值创下的两年高点52.3。

北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青认为，今年宏观经济将保持平稳，上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。他预计，3月份CPI同比增速或将回到2.0%左右。若调控得当，今年全年有希望达到去年的2.6%或者略高水平，全年GDP增速有望达8.3%左右。

中国国家统计局定于4月9日公布3月CPI和PPI数据，随后在4月15日召开一季度例行新闻发布会，公布3月工业、投资和零售销售，以及一季度GDP等重要宏观指标。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的3月中国官方制造业PMI预估详情:

澳新银行 50.9

中金 53.0

花旗 52.3

光大证券 51.5

国泰君安 52.0

海通证券 52.8

华宝信托 51.0

兴业银行 52.5

兴业证券 52.0

民生证券 50.3

上海证券 51.0

法国兴业 51.0

浙商证券 52.9

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中值 52.0