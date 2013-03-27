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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 14:58 BJT

日本债市：公债价格上涨，10年券收益率触及近10年低位

当日涨    上日
                                           跌     
                                最新报   (基点)   收市价
                                  价              
                                                     
 两年期公债                      0.000%     +0.0   0.035%
 五年期公债                      0.110%     -0.5   0.115%
 10年期公债                      0.515%     -2.5   0.540%
 20年期公债                      1.435%     -2.5   1.460%
 30年期公债                      1.580%     -1.0   1.590%
 10年期公债   <0#JGB:>           145.88    +0.09   145.79
 期货                                             
                                                         
 注1：公债期货涨跌为点数。                        
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                           
 成交。                                           
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 
 
    美债每日展望          欧元区公债市场 [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT
|CEN-CMN]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0
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 (编译 王翔琼/白云; 审校 侯向明/张荻)

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