日本债市：公债价格上涨，10年券收益率触及近10年低位

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.035% 五年期公债 0.110% -0.5 0.115% 10年期公债 0.515% -2.5 0.540% 20年期公债 1.435% -2.5 1.460% 30年期公债 1.580% -1.0 1.590% 10年期公债 <0#JGB:> 145.88 +0.09 145.79 期货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未 成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT |CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0 #EUBMK=> (编译 王翔琼/白云; 审校 侯向明/张荻)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。