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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 15:09 BJT

新兴汇市：菲律宾披索兑美元小涨，此前惠誉上调菲律宾评级

路透新加坡3月27日 - 菲律宾披索兑美元周三小涨，此前惠誉将该国主权评级上调至投资级，并称评级展望稳定。

美元兑披索 最新报40.900，消息公布前约报41.00。(完)

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