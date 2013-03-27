中国债市：现券走势静淡，一季度数据发布前难摆脱牛皮糖行情

路透北京3月27日 - 中国银行间债市周三现券表现乏善可陈，后市不确定性因素偏多，部分机构推荐持有短久期的高票息券种，不过卖盘热情一般，市场整体持稳。

交易员认为，短期内期待以利率债为代表的现券市场摆脱近期牛皮糖行情，概率较弱；不过待一季度宏观数据落地，届时资金面情况也柳暗花明，市场活跃度或有望提升。

“交易户也只能像投资（户）那样，吃吃票息，一般这样的话就选择高票息的，就会更偏向信用一点。”华东一银行交易员称，市场到4月份或起变化，动力一方面可能来自经济数据的公布，另外一方面，往年4、5月份会现季节性资金面紧张，所以可能流动性也不会一直这么松下去。

他并提到，4月份开始将陆续有央票到期，“它（央行）是不是会重启央票，这个也很值得关注，重启央票的话（收益率）定位在什么位置，发行量多大都会引起市场预期的变化。”

中国银监会日前发文规范银行理财产品非标准化债权类投资，这一新规对未来现券市场的影响受访交易员预期不一，上海一银行交易员表示，当前各家银行理财资金投资非标准化债权资产的比例还不清楚，“也许就没有超出限制呢？所以对市场的影响还不好说。”

银监会网站刊发的“中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知”要求，商业银行应当合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

剩余期限约4.7945年的固息国债130001券最新报价 在3.2950%/3.2850%，与上日末笔持平。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.7289 2.8637

上日 1.6445 3.0405

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8960/2.8350 国债参考率报价 2.7762/2.7255 金融债参考率报价 3.3960/3.3320 (完)