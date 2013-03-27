《美国个股分析》花旗集团拟降低现金部位，以提高获利

路透纽约3月27日 - 花旗集团 正在考虑降低手上现金持仓，处分规模约350亿美元，这应有助花旗购买收益较高资产或赎回成本昂贵的债务，以提高获利。

花旗的资产规模在美国银行业中排名第三，金融危机期间该行曾三度不得不依赖美国政府救援。作出这项处分现金的改变，代表经营团队对花旗走出谷底深具信心。

这项举动可能会提高花旗今年获利2%，并且使花旗的放款利润维持相对强劲水准，尽管竞争对手饱受低利率之苦。

根据花旗截至12月的财务报告，在新监管规定下，花旗的高流动性资产规模，足以在高压局面支应37天的现金需求。花旗财务主管Eric Aboaf及其他高层希望将这个数字降低至33天，这比即将施行的巴塞尔III协定的流动性覆盖率要求高出10%。

虽然这会使花旗的现金及高流动性资产减少约10%，但仍然会比监管当局要求的流动性多出10%。相较之下，通常被分析师及投资人认为体质强过花旗的摩根大通 ，流动性覆盖率则低于巴塞尔III规定。

花旗或许对自己更有信心，但减少现金后，花旗将更容易受到市场及全球经济大幅震荡的影响。手上既有现金是危急时期抵御银行挤兑的极重要工具。

美国联储备理事会(FED/美联储)并未公开评论花旗的流动性情况，但3月稍早时，FED批准花旗的资本计划，认为强度足以承受压力测试。

“目前花旗降低现金部位并无不妥，但如果资本市场非常剧烈波动，而花旗又卷入其中，那么世人将会开始质疑，”投资研究机构Portales Partners分析师Charles Peabody指出。

**情势扭转**

以最近几年花旗遭遇的重大麻烦来看，它能有这么多减持现金的空间，或许会令人意外。相较之下，摩根大通在金融危机期间受创程度小于多数美国大型银行，但它的流动性覆盖率比巴塞尔协定III的规定少了17%。

花旗过去必须比摩根大通更加保守，是因为投资人及监管当局对花旗较没信心，但花旗的运势已经大不相同，一部分要归功于美国房市回稳。

在金融危机期间，当花旗岌岌可危时，美国当局转而向摩根大通求助，援助倒闭的金融机构。

还不过短短一年前，穆迪在全球金融服务业评等检讨中，调降了花旗的评等。去年3月时，FED公开驳回花旗的资本计划。这打击了外界对花旗的信心，也透露出花旗与监管机构的紧张关系。花旗的高层主管还有更多理由需要保守行事，包括欧债危机，以及花旗手上从金融危机留下的问题抵押贷款资产。

但最近几个月，情势有所改观。花旗领导阶层异动，原执行长潘迪特下台，换上一直积极和监管机构建立关系的Michael Corbat。随着美国房市开始复苏，花旗不良资产的亏损逐渐减少，另外，花旗也通过了FED今年的压力测试。事实上，测试结果显示花旗比摩根大通更安稳。花旗打算再将12亿美元资本归还给股东的计划，也获得FED批准。

花旗的流动性部位反映了这项变动。2012年3月时，花旗存放于各央行的现金及其他高流动性资产高达4,210亿美元，足以在紧急局面支应43天需求，相当于总资产的22%，比2007年年底时的比例高出一倍。

去年年中，当一切似乎开始顺风顺水时，花旗悄悄开始运用流动资产，到第四季时加快脚步，将长期债务削减320亿美元，并减少利息支出。

花旗的流动性资产到去年底时降至3,540亿美元，比当年3月少了670亿美元，但CreditSights分析师David Hendler仍形容这是“强劲”水准。

“真的不需要那么多流动性，”一大型资产管理公司的一位不愿具名债券投资人表示。他形容花旗的流动性“过高”。

到12月底时，花旗总资产为1.86万亿(兆)美元。

花旗第四季降低现金部位，得以提高净利差(NIM)水准，而摩根大通的净利差则下跌。

未来几季的情况可能差不多。花旗虽然没有具体降低流动性的时间表和目标，但是它已经向分析师表示，在面临金融业普遍的低利率的情况下，该行净利差料将持稳，与摩根大通形成反差。

稳定的净利差将协助获利表现。瑞士信货分析师Moshe Orenbuch指出，动用350亿美元超额流动资金，可以轻松省下3.50亿美元的利息支出，相当于2013年获利的2%。他表示，如果花旗能够将现金用于承作高收益的贷款，收益可能更大。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)