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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:40 BJT

《台湾重要政经日程》--3月28日

===================今日重要政经消息=====================

3/28(四)

-- 9:00 立法院审查国际金融业务条例修正案。

--14:00 台经院举办中油浮动油价机制原则修正研讨会。

--17:00 央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。 ==================近期重要政经消息======================

3/29(五)

--15:00 富邦金控 记者会。

4/1 (一)

--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。

4/3(三)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元

--财政部标售五年期公债101/2R期公债，金额400亿台币，10日发行。

4/4-4/5 (四-五)

--儿童节/民族扫墓节休市二日

4/8(一)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。

4/10(三)

--13:30 台积电 公布3月营收。

--14:00 联电 公布3月营收。

4/22(一)

-- 8:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。

--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。

4/23(二)

--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。 *--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。 *--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。

4/25(四)

--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。

4/30(二) *--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。

*5/15(三)

--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。

5/20(一)

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二) *--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四)

--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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