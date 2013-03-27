台湾债市：低量整理格局未变，塞浦路斯与台湾央行会议变数待厘清

路透台北3月27日 - 台湾债市周三延续低量整理格局。因外部有塞浦路斯忧虑的变数， 内部则有台湾央行将于明日召开理监事会议的不确定性，交易商以短线当冲的操作方式降低 风险，令盘势难脱狭幅盘整的型态。 交易商认为，10年期美债殖利率 近期随着塞浦路斯情势的变化上上下下， 但基本上不脱在1.90-1.95%间整理，显见欲跌破1.90%，必须要有更大的利多带动。台债相 对亦是如此，10年公债殖利率 在1.30%关卡，即面临追价乏力，难以突破的窘 境。在此情形下，市场偏空操作的心态暂难改变，明日102/2R发行前交易殖利率区间看在1. 015-1.030%；102/6看在1.30-1.33%。 “觉得利率向上的压力蛮大的，1.30%测了那么久还是突破不了。”一外资银行交易员 说。 另一大型证券商交易主管则认为，虽然第二季长债供给量较第一季减少，下半年料更低 ，但投资盘仍未在次级市场表态。需等待长券的后续标售，才能确认殖利率曲线后端的弹升 格局是否终止。 “中短券也会受影响，(殖利率)随时可能会被带上去。”他说。 美国公债周三在亚洲时段走坚，昨日因市场担心塞浦路斯援助协议的后果，及美国消费 者信心指数表现疲弱而走高。美国10年期公债收益率(殖利率) 报1.916%，与周 二纽约尾盘基本持平。 路透调查显示，台湾央行料将在周四举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在 1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2R -0.79 1.0156 1.0155-1.0311 78.5 10 102/6 +0.38 1.3138 1.3090-1.3190 16.5 15 102/1 +1.03 1.6005 1.6000-1.6050 1.5 30 102/5 -0.26 1.9800 1.9400-1.9800 1.0 今日央行标售364天期国库券，得标利率明显低于预期，且投标倍数达5.29倍。有的交 易商虽然觉得意外，但债市的反应却相当冷淡。 “不晓得是不是有短钱去化问题，暂时当作一次性事件看待。”一大型证券商交易员说 。 另一证券商交易主管则认为，纵然国库券得标利率走低题材有利短券，但目前台债的问 题是在长券不受投资盘青睐，令殖利率曲线尾端还有持续陡峭化的问题。 “这还是要经过标售，才能得到确认。”他说。 台湾央行中午标售364天期国库券，其决标贴现率为0.629%，明显低于市场预期的0.7% 附近。此期国库券投标总额为1,058亿台币，发行金额为200亿，投标倍数为5.29倍，高于上 一期标售同天期国库券的3.13倍。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.6005 10 102/6 1.3138 5 102/2 1.0160 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)