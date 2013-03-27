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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 15:08 BJT

台湾债市：低量整理格局未变，塞浦路斯与台湾央行会议变数待厘清

路透台北3月27日 - 台湾债市周三延续低量整理格局。因外部有塞浦路斯忧虑的变数，
内部则有台湾央行将于明日召开理监事会议的不确定性，交易商以短线当冲的操作方式降低
风险，令盘势难脱狭幅盘整的型态。
    
    交易商认为，10年期美债殖利率 近期随着塞浦路斯情势的变化上上下下，
但基本上不脱在1.90-1.95%间整理，显见欲跌破1.90%，必须要有更大的利多带动。台债相
对亦是如此，10年公债殖利率 在1.30%关卡，即面临追价乏力，难以突破的窘
境。在此情形下，市场偏空操作的心态暂难改变，明日102/2R发行前交易殖利率区间看在1.
015-1.030%；102/6看在1.30-1.33%。
            
    “觉得利率向上的压力蛮大的，1.30%测了那么久还是突破不了。”一外资银行交易员
说。
    
    另一大型证券商交易主管则认为，虽然第二季长债供给量较第一季减少，下半年料更低
，但投资盘仍未在次级市场表态。需等待长券的后续标售，才能确认殖利率曲线后端的弹升
格局是否终止。
    
    “中短券也会受影响，(殖利率)随时可能会被带上去。”他说。
    
    美国公债周三在亚洲时段走坚，昨日因市场担心塞浦路斯援助协议的后果，及美国消费
者信心指数表现疲弱而走高。美国10年期公债收益率(殖利率) 报1.916%，与周
二纽约尾盘基本持平。 
    
    路透调查显示，台湾央行料将在周四举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在
1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。 
 
              
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5       102/2R                     -0.79      1.0156   1.0155-1.0311        78.5
      10        102/6                     +0.38      1.3138   1.3090-1.3190        16.5
      15        102/1                     +1.03      1.6005   1.6000-1.6050         1.5
      30        102/5                     -0.26      1.9800   1.9400-1.9800         1.0
     今日央行标售364天期国库券，得标利率明显低于预期，且投标倍数达5.29倍。有的交
易商虽然觉得意外，但债市的反应却相当冷淡。
    
    “不晓得是不是有短钱去化问题，暂时当作一次性事件看待。”一大型证券商交易员说
。
    
    另一证券商交易主管则认为，纵然国库券得标利率走低题材有利短券，但目前台债的问
题是在长券不受投资盘青睐，令殖利率曲线尾端还有持续陡峭化的问题。
    
   “这还是要经过标售，才能得到确认。”他说。 
    
    台湾央行中午标售364天期国库券，其决标贴现率为0.629%，明显低于市场预期的0.7%
附近。此期国库券投标总额为1,058亿台币，发行金额为200亿，投标倍数为5.29倍，高于上
一期标售同天期国库券的3.13倍。               
 
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.6005
         10       102/6                       1.3138
          5       102/2                       1.0160
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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