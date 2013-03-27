中国股市：沪综指收盘小涨，多空因素交织令观望气氛浓厚

路透上海3月27日 - 中国股市沪综指周三收盘小涨。分析师指出，昨日市场大跌后，短期做空动能有所消化；而近期部分权重股业绩超预期，海外股市亦表现不错，大盘出现温和盘整，尾市重返2,300点整数关口。

沪综指 收报2,301.259点，涨3.590点或0.16%，昨日大盘下跌1.3%；上海A股今日成交额为855亿元人民币，上日为913亿元。

“总体就是多空因素交织。”浙商证券分析师王伟俊指出，现在市场有IPO(首次公开发行)可能提前重启的预期，大盘往上走看不到支持；但是有一些积极因素值得期待，例如地方政府执行房地产宏观调控政策时的力度松紧，一季度公司业绩是否向好等。

近期，市场预计券商佣金价格战或将重启；同时，本周IPO财务报告自查亦进入最后倒计时阶段，均对市场构成利空预期。而美国周二发布数据显示经济正温和复苏，周三亚洲股市整体上扬。［ID:nL3T0CJ0L6］

国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省周一出台首个地方版细则，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。 广州版国五条调控目标昨公布，房价控制目标不应高于GDP涨幅和居民收入涨幅，部分人士评价该调控目标未如想象中那么严厉。

沪深300指数 收升0.33%，报2,583.530点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,577.8点，跌0.04%，成交量为838,489手。(完)