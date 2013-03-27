路透基点：阿里巴巴选定五家银行安排80亿美元大型贷款

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，阿里巴巴初步已选定五家金融机构为其安排80亿美元超大型贷款，包括花旗集团、瑞士信贷、汇丰集团、摩根大通以及摩根士丹利。这宗贷款案预料将成为今年亚洲规模最大的融资案之一。

消息人士补充称，贷款将分为三年期和五年期两种。

一名消息人士表示，阿里巴巴今日与五家金融机构的代表开会。另一位消息人士则称，未来几周可能有更多银行加入贷款安排。

阿里巴巴拒绝置评。

一如早前报导所称，贷款所得的部分资金将用于为去年的40亿美元融资，同时作为一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。

一些消息来源曾表示，阿里巴巴透过本次贷款新增的40亿美元，可能用于执行去年5月与雅虎达成的71亿美元买回股票协议。这宗买回股票案已于去年结束，但可能还有一些遗留的责任需要融通支援。

如同早前报导所称，阿里巴巴和雅虎2012年5月21日达成的股票回购协议涉资71亿美元，包括63亿美元现金，以及阿里巴巴向雅虎新发行的8亿美元优先股。

消息人士早前预期，阿里巴巴此次贷款利率可望低于去年。

去年签约的40亿美元贷款包括八家银行牵头，于7月签署的10亿美元四年期融通，以及于6月签署的三笔规模各为10亿美元的贷款。去年7月参与贷款安排的八家银行分别是：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行以及摩根士丹利。

其他三笔贷款当中，有两笔是三年期和四年期与国开行签署的双边贷款，以及与19家银行团签署的三年期10亿美元融通。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。

19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。这19家银行包括六家原始牵头行兼簿记行--澳新银行、瑞士信贷、星展、德意志、汇丰、瑞穗。四家牵头行--巴克莱、花旗集团、Intesa Sanpaolo、摩根士丹利；其他九家为参贷档次较低的银行，分别是：东亚银行、国泰世华、中华开发工业银行、中国信托商银、ING Bank、兆丰国际商银、Natixis、台北富邦商业银行、台新银行。

去年的40亿美元贷款资金用途为协助香港上市企业阿里巴巴网站私有化，以及回购雅虎在阿里巴巴所持有之40%股权的半数。(完)